Сын президента Турции Эрдогана прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме прибыл Билал Эрдоган, который является сыном турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Также гость занимает пост главы Всемирной конфедерации этноспорта. Об этом сообщили в городском комитете по внешним связям.

В комитете уточнили, что визит проходит в символичный период, так как сейчас отмечается 106-летие установления дипломатических отношений между Москвой и Анкарой. По словам чиновников, в программе пребывания турецкого гостя запланированы встречи и мероприятия для развития двустороннего партнерства.

Особое внимание на полях форума уделят продвижению традиционных видов спорта. Власти считают это важным элементом сохранения культурного наследия.

Напомним, что ещё в апреле этого года президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Лидеры обсудили эскалацию на Ближнем Востоке.

Политики пришли к выводу, что обострение вокруг Ирана бьёт по энергетике и несёт негативные последствия для всего мира, а не только для региона. Путин и Эрдоган заявили о совпадении позиций: необходимо как можно скорее прекратить огонь и выработать мирные договорённости, учитывающие интересы всех стран Ближнего Востока.