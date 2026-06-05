Азербайджан опроверг сообщение CNN о размещении военных Израиля для атак на Иран

Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде. Фото: Кадр видео.

Азербайджан отверг заявления американской телекомпании CNN об использовании его территории для военных или разведывательных операций против Ирана и потребовал опровержения публикации. Об этом заявил пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде.

"Азербайджанская сторона неоднократно опровергала подобные утверждения. Наша позиция была заранее официально доведена до редакции CNN в ответ на соответствующий запрос", - сказал он.

По его словам, такие безосновательные и неподтвержденные утверждения являются очередной попыткой дезинформации. Баку ожидает, что CNN опровергнет эту статью, распространяющую безосновательные утверждения.

Как писал сайт KP.RU, в марте этого года вооруженные силы Ирана потребовали от Азербайджана вывести израильских военнослужащих с территории республики.

Напомним, ранее Азербайджан в одностороннем порядке решил прекратить свое дипломатическое присутствие в Иране. Глава МИД Джейхун Байрамов отметил, что Баку выводит всех своих дипломатов из Исламской Республики.