Бывшего мэра Еревана Бегларяна задержали за возможное отмывание денег

Экс-мэр Еревана и бывший министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян задержан правоохранительными органами по подозрению в отмывании денег. Фото: By 517design / wikimedia.org

Экс-мэр Еревана и бывший министр транспорта и связи Армении Гагик Бегларян задержан правоохранительными органами по подозрению в отмывании денег в период, пока занимал свою должность. Об этом сообщает news.am со ссылкой на осведомленные источники.

"Бегларян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денег. Он задержан. В суд подано ходатайство о его аресте", - говорится в сообщении

Уточним, что Бегларян возглавлял администрацию Еревана всего год, с 2009 по 2010, а с 2012 по 2016 годы уже был министром транспорта и связи Армении.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году глава канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископ Аршак Хачатрян был задержан сотрудниками СНБ Армении. Об этом первым заявлял адвокат Арсен Бабаян. За последние полгода арестованы четыре епископа Армянской церкви.