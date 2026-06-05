В Европе хотят создать очередной оборонный союз для защиты от России: кто может в него войти Фото: REUTERS.

Рим обеспокоен якобы растущей угрозой со стороны Москвы и нежеланием США гарантировать безопасность Европы, поэтому предложил создать новый оборонный союз. Эта структура должна защитить континент, объединив страны ЕС с такими государствами, как Британия, Норвегия, Турция и Украина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на инициативу главы военного ведомства Италии.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто призвал 27 стран Евросоюза сформировать альянс с 13 европейскими партнерами вне блока. Он пояснил, что Европе необходима «континентальная оборона», и подчеркнул важность участия Украины как «передовой опоры безопасности».

Ранее итальянец направил письмо коллегам, где заявил, что оборонная политика не может ограничиваться только членами Евросоюза. По его словам, безопасность континента требует участия всех партнеров, разделяющих общие интересы.

Накануне президент России Владимир Путин выступил против милитаризации Европейского союза. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы ЕС превращался в военный блок.