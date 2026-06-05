Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "185 на 185". Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 185 на 185
В министерстве отметили, что при возвращения российских бойцов из плена посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Как писал сайт KP.RU, 15 мая Российская Федерация и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205». На тот момент вернувшиеся из плена российские военнослужащие находились на территории Белоруссии. Им оказывалась вся необходимая помощь.
24 апреля, Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «193 на 193». В Минобороны РФ отметили, что содействие в проведении обмена оказали США и ОАЭ, которые участвовали в процессе с гуманитарной целью.