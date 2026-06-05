Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185 Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Россия и Украина провели очередной обмен пленными по формуле "185 на 185". Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, возвращенные российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

185 российских военных вернулись из плена Россия и Украина обменялись пленными по формуле 185 на 185

В министерстве отметили, что при возвращения российских бойцов из плена посреднические услуги оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как писал сайт KP.RU, 15 мая Российская Федерация и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205». На тот момент вернувшиеся из плена российские военнослужащие находились на территории Белоруссии. Им оказывалась вся необходимая помощь.

24 апреля, Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле «193 на 193». В Минобороны РФ отметили, что содействие в проведении обмена оказали США и ОАЭ, которые участвовали в процессе с гуманитарной целью.