Александр Беглов: Петербург впервые вошел в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата регионов

На ПМЭФ губернатору Александру Беглову (в центре) вручили награду АСИ за третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Фото: пресс-служба правительства Петербурга.

Петербург впервые вошел в Топ-3 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По сравнению с прошлым годом город поднялся сразу на три позиции и занял место среди регионов-лидеров с наибольшей динамикой роста по всем показателям. Итоги рейтинга 2026 года были объявлены 5 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Рейтинг ежегодно составляется Агентством стратегических инициатив и оценивает эффективность мер региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Места в списке распределяются по результатам анализа отзывов предпринимателей и профильных экспертов, а также официальных статистических данных.

Комментируя итоги рейтинга, губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что город в течение двух лет подряд устанавливал рекорды по привлечению инвестиций. В 2025 году Северная столица привлекла в экономику более 1,7 триллиона рублей.

Губернатор подчеркнул: значительная часть средств направляется на создание современных производств, модернизацию оборудования и освоение «умных» технологий.

«У нас нет таких свободных территорий, как у других субъектов Российской Федерации. И мы не можем построить сталелитейный завод. Значит, нам нужно привлекать «умные» инвестиции, которые бы развивали ту промышленность, которая уже существует, – высокотехнологичную с высокооплачиваемыми рабочими местами. Инвестор приходит туда, где есть доверие. А доверие возникает там, где город держит слово и дает понятные, работающие меры поддержки. Мы выстроили именно такую систему», – заявил Александр Беглов.

Эффективным шагом в работе с бизнесом стало внедрение инструментов Регионального инвестиционного стандарта и цифровизация сервисов для предпринимателей. Почти всю инфраструктуру поддержки городские власти перевели в онлайн-формат. На инвестиционном портале Санкт Петербурга, признанном лучшим в стране, можно получить полный спектр услуг, начиная с подбора участка и заканчивая сопровождением по ведению своего дела. Еще одна удобная цифровая площадка для предпринимателей – портал Центра «Мой бизнес»: на ней круглосуточно работает персональный чат-бот. В рамках проекта «Городской Акселератор» малые и средние предприятия могут воспользоваться бесплатными сервисами и образовательными материалами.

Особый акцент делается на помощь предприятиям-экспортерам. Сегодня Петербург является лидером в Северо-Западном федеральном округе и занимает второе в России по общему объему экспорта. В 2025 году объемы несырьевого неэнергетического экспорта выросли почти на 30%.

«Инвестиционный климат – это не только льготы. Это кадры, образование, транспорт, инженерные сети, городская среда. Петербург силен сочетанием успешного развития всех составляющих», – подчеркнул Александр Беглов.