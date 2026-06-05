Врач назвал минеральную воду с максимальной пользой

Эксперт отметил, что лечебную минеральную воду лучше подбирать с врачом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением жаркой погоды россияне все чаще выбирают минеральную воду, но не вся она одинаково полезна. Как объяснил диетолог, эндокринолог Антон Поляков, выбор минералки зависит от состояния здоровья и состава воды, а универсального варианта для всех не существует. Об этом пишет aif.ru.

«Чтобы ответить на вопрос, какая минералка полезна, а какая нет, нужно посмотреть, в каком состоянии находится человек. Есть минеральные воды с разным содержанием анионов и катионов, они отличаются по показаниям к применению», – рассказал медик.

Эксперт отметил, что лечебную минеральную воду лучше подбирать с врачом. Однако есть и условно универсальные варианты, которые можно пить в небольших количествах большинству людей, например, «Ессентуки-4». При этом даже такие воды имеют свой состав и могут по-разному влиять на организм.

«Есть минералка, которую можно и нужно пить при гастрите, есть минеральная вода, которая стимулирует желчеотток, есть минеральная вода, которая просто поддерживает так называемый электролитный баланс организма», – заключил специалист.

Прежде уролог Виген Малхасян предупредил, что частое употребление минеральной воды с высоким содержанием натрия может навредить почкам и даже повышать риск образования камней.