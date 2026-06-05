Евродепутат Картайзер: Европа страдает от антироссийских санкций больше, чем РФ Фото: REUTERS.

Последствия санкций против РФ оказываются более чувствительными для стран Евросоюза, чем для самой России. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы страдаем от этого гораздо больше, чем Россия", - подчеркнул собеседник агентства.

Евродепутат отметил, что ограничения Брюсселя привели к утрате рынков и росту издержек для европейских компаний и потребителей.

Как писал сайт KP.RU, ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Россия продолжает развиваться во всех отраслях, несмотря на активную санкционную политику Запада. Европейские ограничительные меры не повлияли на общую стабильность в стране, подчеркнул эксперт. По его словам, в ходе своего небольшого путешествия в Санкт-Петербург он не заметил никаких следов того, что страна находится под санкциями и ведет боевые действия.