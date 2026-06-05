Захарова назвала описанную классиками дачу одной из русских традиций. Фото: МИД РФ.

Дача, описанная русскими классиками, остается одной из русских традиций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам дипломата, к русским традициям также относится особое отношение к гостям. Захарова отметила, что в России сохраняется готовность принимать людей тепло и делиться с ними сокровенным.

«Дача, описанная русскими классиками, это наша традиция», - сказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что такой подход типичен не для каждой страны. По ее словам, эту традицию в России все-таки сохраняют.

Тогда же Захарова заявила, что западные СМИ приезжают на ПМЭФ не только ради освещения форума. По ее словам, часть иностранных журналистов ищет поводы для компромата на Россию. Дипломат подчеркнула, что Москва при этом остается открытой к общению с честной зарубежной прессой.