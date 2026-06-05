Девочка-эльф из Новосибирска осталась в девятом классе на второй год

Аня отметила с подругами последний звонок. Фото: предоставлено Максимом Корчагиным

Известная блогерша из Новосибирска Аня Корчагина не перейдёт в десятый класс. У неё редчайшее генетическое заболевание — прогерия, вызывающая преждевременное старение. В мире всего 400 таких детей, и возраст 17 лет для них критический.

Как сообщает КП-Новосибирск, каждые полгода Аня летает на обследования в Москву. Из-за болезни и частых поездок она пропустила много уроков. На последний звонок она пришла с лентой выпускницы, макияжем — праздник получился трогательным. Но сдавать ОГЭ девушка не будет: родители сознательно оставили её на второй год.

Отец Ани объясняет: экзамены — огромный стресс для дочери. Недавно она сдавала допуск по русскому языку дома, через компьютер, с родной учительницей. Результат — 17 баллов из 20 (почти четвёрка). Но после этого Аню колотило, болела голова, она проплакала весь день. Полноценный экзамен с комиссией и камерами, по мнению отца, может привести к непредсказуемым последствиям.

Семья уже обращалась к детскому омбудсмену Надежде Болтенко, чтобы получить аттестат по текущим оценкам, но правила пока этого не позволяют. Аня продолжает вести блог — её последнее видео с последнего звонка набрало более 20 миллионов просмотров. Девушка мечтает освоить профессию визажиста или стилиста, а также надеется попасть в программу испытаний нового препарата от прогерии.

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