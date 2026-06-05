В "Росавиации" дали оценку спросу на лайнеры Superjet

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Спрос российских авиакомпаний на самолеты Superjet до 2030 года составит около 60 лайнеров. Об этом в интервью "Вестям" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях ПМЭФ.
"В части самой машины "Суперджет", то потребность до 2030 года это около 60 воздушных судов - наши, отечественные авиакомпании", - сказал он.
Как писал сайт KP.RU, на ПМЭФ Якутия и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию Ростех, заключили соглашение о партнерстве. Взаимодействие нацелено на развитие воздушного сообщения в Якутии, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.
Также в рамках форума обновленному Ил-114-300 и двигателю ПД-8 выдали сертификат. Получение сертификата свидетельствует, что региональный пассажирский лайнер официально готов к серийному производству и коммерческой эксплуатации.
Напомним, SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который производится в ПАО «Яковлев» (входит в ОАК) по программе импортозамещения систем и компонентов.