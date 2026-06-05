В "Росавиации" дали оценку спросу на лайнеры Superjet

Глава Росавиации Ядров: Спрос на Superjet будет около 60 лайнеров до 2030 года Фото: REUTERS.

Спрос российских авиакомпаний на самолеты Superjet до 2030 года составит около 60 лайнеров. Об этом в интервью "Вестям" сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях ПМЭФ.

"В части самой машины "Суперджет", то потребность до 2030 года это около 60 воздушных судов - наши, отечественные авиакомпании", - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, на ПМЭФ Якутия и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию Ростех, заключили соглашение о партнерстве. Взаимодействие нацелено на развитие воздушного сообщения в Якутии, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне.

Также в рамках форума обновленному Ил-114-300 и двигателю ПД-8 выдали сертификат. Получение сертификата свидетельствует, что региональный пассажирский лайнер официально готов к серийному производству и коммерческой эксплуатации.

Напомним, SJ-100 — это ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который производится в ПАО «Яковлев» (входит в ОАК) по программе импортозамещения систем и компонентов.