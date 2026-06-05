Мир может «ослепнуть»: ученые бьют тревогу из-за одного решения администрации Трампа

План Трампа по отмене мониторинга океана снизит точность прогнозов погоды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за плана администрации Дональда Трампа по демонтажу системы наблюдения за океаном мир «ослепнет». Как пишет The Guardian, ученые предупреждают, что демонтаж системы приведет к увеличению погрешности в оценках нагрева океана.

Инициатива «Океанические обсерватории» (OOI) — это сеть подводных систем, с помощью которой изучаются периоды аномальной жары в море, вредоносное цветение водорослей, землетрясения в зонах субдукции, закисление океана и изменчивость рыбных ресурсов. Ее демонтаж, уверены ученые, уничтожит один из ключевых компонентов глобальной системы наблюдения, которую эксперты называют «глазами и ушами» океана. По словам эксперта Сабрины Спейч, при таком сценарии качество прогнозов и систем оповещения о штормах, циклонах и Эль-Ниньо ухудшится «до опасного уровня».

Исследование Nature Climate Change показало, что потеря данных США хуже, чем случайное исчезновение 80% всех мировых океанических наблюдений. Погрешность при расчете годового прироста температуры океана вырастет на 163%. Потеря наблюдений лишит возможности отслеживать климатическую систему в целом.

Как писал KP.RU, ранее американские ученые пришли к выводу, что к концу текущего столетия могут исчезнуть от 7 до 16 процентов сосудистых растений. Причина — климатический кризис, который мешает флоре адаптироваться к изменениям.