«В раю показали будущее, и оно не из приятных»: женщина вернулась с того света с тревожным посланием

Фото: Nomad_Soul/Shutterstock/Fotodom

Хизер Мэй, жительница Канады, всегда не верила в Бога и загробную жизнь. Но после того как пережила клиническую смерть, поменяла свое отношение к этому вопросу. Более того, она утверждает, что в раю ей показали будущее человечества и оно не очень приятное. Об этом пишет издание Mirror.

Хизер почувствовала себя плохо. Ее парень собирался отвезти девушку в больницу, но не успел, она потеряла сознание по дороге, позже ей диагностировали клиническую смерть. Девушка отмечает, что не видела ничего кроме темноты, но потом увидела небольшую точку, которая начала расширяться и превратилась в тоннель. Она поняла, что, скорее всего, умерла.

«У меня был околосмертный опыт, и на небесах мне показали будущее — оно не из приятных», — рассказала девушка журналистам.

Хизер рассказывает, как ей подарили (в небытие — прим. ред.) золотой шар, который показал череду катастрофических конфликтов, охватывающих всю историю человечества. Она утверждает, что в будущем будет «множество гражданских войн по всему миру... много голода». Хизер выступила с предупреждением, что если сейчас люди не поймут свой стиль жизни, то дальше всех ждет только катастрофа.

Ранее KP.RU сообщил, что девушка, которая пережила клиническую смерть, рассказала о незабываемых запахах. Теперь она знает, какие ароматы в аду и в раю.