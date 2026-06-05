Эмир Кустурица Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Отменить русскую культуру в Европе невозможно. Об этом заявил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, попытки Запада отказаться от русской традиции обречены, поскольку она давно стала частью европейского развития. Отдельно Кустурица отметил связь европейского наследия с христианством и привел в пример Микеланджело и Андрея Рублева.

«Я думаю, что сейчас, когда они хотят отмену русской культуры, это в реальности невозможно, потому что русская культура – это огромная часть эволюции европейской культуры», - сказал режиссер.

В завершение выступления Кустурица подчеркнул, что обществу важно сохранять опору на духовные и исторические основы. Он назвал русскую культуру, науку и религию «триединым миром», в котором можно видеть будущее.

Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные русофобы создают новые поводы для сплочения на антироссийской основе. Так он прокомментировал реакцию ЕС на удары Киева по Запорожской АЭС. Небензя отметил, что Европе следовало бы проявлять серьезную обеспокоенность из-за атак на станцию.