Посол Украины Шандор: Зеленский может посетить Будапешт Фото: REUTERS.

Переговоры о визите главаря киевского режима Владимира Зеленского в Будапешт продолжаются. Об этом заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

«Идут переговоры о возможном скором визите (Зеленского — прим. ред.) в Будапешт», — рассказал украинский дипломат в интервью порталу Magyar Hang.

Однако подробностей визита пока нет. Более того, неизвестно, действительно ли Зеленский посетит Венгрию в ближайшее время.

Ранее KP.RU сообщил, что отношения Венгрии и Украины в после прихода нового премьер-министра Петера Мадьяра не такие дружеские, как на это надеялся Зеленский. Будапешт сильно зависит от энергоресурсов России, поэтому не собирается делать какие-то шаги, которые могут ухудшить отношения с Москвой.