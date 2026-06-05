Заколоченный морозильник с трупом мужчины внутри нашли в Башкирии. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Башкирии жители города Салавата нашли у реки заколоченный морозильник с трупом мужчины внутри. Об этом сообщили в СУСК РФ и МВД по региону.

По версии следствия, в убийстве обвиняется 35-летний местный житель. В декабре 2025 года он распивал спиртное в компании знакомых. Во время застолья между ним и 67-летним мужчиной произошел бытовой конфликт. После драки пожилой россиянин погиб.

«Для сокрытия следов преступления обвиняемый вместе со знакомым приобрел старый холодильник, поместил туда тело погибшего, после чего заказал доставку груза на окраину города, оставив его на берегу реки Белой недалеко от садового товарищества», - сообщили в следствии.

Тело обнаружили только в мае. В МВД рассказали, что два дачника-пенсионера заметили холодильник в реке и решили забрать его для хозяйства. Дверца была прикручена саморезами. Когда мужчины открыли ее, внутри оказалось разложенное тело.

Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев. Им оказался 67-летний уроженец Мелеузовского района, ранее судимый за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Эксперты нашли на теле множественные тяжелые травмы и установили, что смерть наступила несколько месяцев назад. Обвиняемый уже заключен под стражу, о судьбе возможного соучастника сокрытия преступления в ведомстве не уточнили.

Похожий жуткий случай недавно произошел в США. Там мать троих детей арестовали после того, как в гостиничном номере нашли тело ее 17-месячного сына в морозильной камере. По данным издания The People, ребенок пролежал там около двух недель. Женщине предъявили обвинение.