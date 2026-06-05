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НовостиПолитика5 июня 2026 12:04

Медведев предсказал взрыв «хохлонацистами» штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Медведев прокомментировал слова Урсулы фон дер Ляйен о якобы агрессии РФ
Людмила МИТРОХИНА
Медведев предсказал взрыв «хохлонацистами» штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Медведев предсказал взрыв «хохлонацистами» штаб-квартиры ЕС в Брюсселе

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев хлестко прокомментировал слова главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен о том, что якобы Россия опять проявила акт агрессии и сбила морской дрон в Румынии. Он предупредил, что «хохлонацисты» могут взорвать штаб-квартиру в Брюсселе. Но Медведев уверен, что и тогда якобы будет виноват Кремль. Свое мнение российский политик опубликовал в аккаунте в «Максе».

«Ублюдочная докторша Урсула назвала взрыв морского дрона в Констанце «прямым следствием войны России». Ждём от термоядерной дуры вывода о том, что предстоящий взрыв хохлонацистами штаб-квартиры ЕС в Брюсселе – результат агрессии Кремля. Это не намек», — резюмировал Медведев в своем обращении к политику Европы.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа пытается при любом случае обвинить Россию якобы в агрессии. На нарратив Брюсселя о дронах уже ответил президент РФ Владимир Путин, он разнес его в щепки и указал на некомпетентность властей ЕК.