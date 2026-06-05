Омбудсмены России и Украины договорились развивать сотрудничество Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Российский и украинский омбудсмены впервые встретились лично и договорились совместно помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. Встреча Яны Лантратовой и Дмитрия Лубинца прошла на белорусско-украинской границе.

Яна Лантратова рассказала журналистам, что на встрече с коллегой они обсудили не только сохранение лучших наработок предыдущих омбудсменов, но и дальнейшее развитие сотрудничества. Стороны настроены продолжать диалог в сфере защиты прав человека.

Ранее российский омбудсмен уже сообщала представителям СМИ о конкретных результатах такой работы. По её словам, силами её аппарата с территории Украины удалось вернуть более 160 человек, среди которых 16 детей. Все эти люди являются жителями Курской области.

В аппарате Яны Лантратовой сейчас уточняют точное количество курян, которые до сих пор удерживаются на украинской стороне. Сама омбудсмен воздержалась от озвучивания цифр, пояснив, что вокруг этой темы существует много информационных вбросов.