Александр Жуков: Нужно смягчить решения по повышению НДС для малого и среднего бизнеса

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительству России необходимо пересмотреть решения по повышению НДС для малого и среднего бизнеса, заявил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, представитель партии «Единая Россия» призвал вернуться к проблеме налогового бремени на предпринимателей.

По его словам, результаты опросов показывают: увеличение финансовой нагрузки приводит к неблагоприятным последствиям для бизнеса.

«Сейчас для правительства в качестве одной из задач стоит обеление экономики. Но задайте вопрос предпринимателям: можно ли с помощью повышения налогов добиться обеления экономики? Я думаю, что ответ в 90% будет — нет. Поэтому здесь, мне кажется, нужно смягчить решения», - подчеркнул Александр Жуков.

О том, что необходимо учитывать позицию бизнеса и вернуться к обсуждению вопроса уплаты НДС предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, ранее высказался и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев. По его словам, составляя новую Народную программу, партия получает много обращений от предпринимателей на эту тему.

«Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводится аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга. На нем "Единая Россия" настаивала при внедрении этих налоговых новаций. Субъекты малого и среднего бизнеса обозначают важность вопроса, его огромное влияние на развитие этого сектора экономики, поэтому мы предлагаем пересмотреть подходы к уплате НДС для бизнеса, применяющего упрощенную систему», - отметил Владимир Якушев.

Ранее «Единая Россия» уже добилась освобождения от уплаты НДС для предприятий, работающих в сфере общепита и применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения. Отечественный ресторанный бизнес переживает нелегкие времена: многие точки, особенно с невысокой рентабельностью – кафе, пекарни, закусочные – в начале года начали закрываться из-за дополнительного финансового бремени. В итоге правительство одобрило инициированный «Единой Россией» законопроект, временно освобождающий часть бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС.

Послабление будет действовать с 1 апреля до 31 декабря 2026 года. Льгота распространяется на компании и ИП на упрощенной системе налогообложения (УСН), которые с начала года потеряли освобождение от уплаты НДС, а также на предпринимателей, лишившихся права работать на патенте.