Гросси заявил, что Иран не перемещал обогащенный уран с момента атак 2025 года Фото: REUTERS.

Обогащенный уран в Иране по-прежнему находится на ядерных объектах, атакованных в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания Совета управляющих агентства.

Заседание созвали по запросу Египта, Иордании, Марокко и Саудовской Аравии. И во время него Гросси отметил, что агентству нужно вернуться на объекты с проверкой и установить точное местонахождение, а также количество ядерных материалов.

«Мы предполагаем, что он находится в том же месте, где был, когда в прошлом году произошли атаки. Это общее убеждение. Иранские власти дали понять, что это так», — заявил он.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что окончательные выводы возможны только после инспекции. До этого агентство будет исходить из имеющихся данных и заявлений иранской стороны.

Немногим ранее в Тегеране заявили, что готовы обсуждать с Москвой идею вывоза обогащенного урана, но позднее. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. При этом какие-либо другие детали дипломат тогда не раскрывал.