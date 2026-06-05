В Кремле прокомментировали возможность визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Песков: Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в скором времени не ожидается Фото: REUTERS.

Визит спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Москву в ближайшее время не ожидается. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

"Нет, не ожидается", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как писал сайт KP.RU, накануне спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на текущей неделе провел разговор с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев отметил, что обсуждал с Уиткоффом и Кушнером совместные российско-американские экономические инициативы. По его словам, безусловно, это сложный диалог. Но Москва ценит работу команды президента Трампа на мирных инициативах, которые они проявляют. Этот диалог продолжается в постоянном режиме, добавил он.