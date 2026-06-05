«Фитоэстрогены – ваши помощники»: диетолог раскрыла, что есть при менопаузе

При менопаузе особое внимание стоит уделить продуктам с фитоэстрогенами. Фото: Faizal Ramli / Shutterstock / Fotodom

Менопауза часто сопровождается приливами, перепадами настроения, усталостью и нарушением сна, и в этот период питание может заметно повлиять на самочувствие. Как рассказала диетолог Ольга Люсина, правильно подобранный рацион помогает снизить выраженность симптомов и поддержать гормональный баланс организма. Об этом пишет mk.ru.

«Фитоэстрогены - это растительные соединения, которые по структуре похожи на женские половые гормоны и могут оказывать слабый эстрогеноподобный эффект. Они связываются с рецепторами эстрогенов, помогая организму мягко компенсировать снижение уровня собственных гормонов», – объяснила Люсина.

По словам специалиста, особое внимание стоит уделить продуктам с фитоэстрогенами – это льняное семя, соевые продукты (тофу, соевое молоко, эдамаме), нут, чечевица и фасоль. Они помогают мягко поддерживать гормональный фон и могут уменьшать частоту приливов.

Также важны витамины группы B и магний, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, семечках, шпинате и брокколи. Бета-аланин поступает из мяса птицы, говядины, свинины, а также из рыбы – лосося, сардин и тунца. А триптофан можно найти в индейке, яйцах, жирной рыбе, вишне, клубнике и темном винограде.

Ранее доцент Ольга Братчикова рассказала, что к скрытым признакам начала менопаузы может относиться дневная сонливость.