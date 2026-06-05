Лихачев: ВСУ нарушили режим тишины атакой дронов по ЗАЭС, пострадали трое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский беспилотник атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), нарушив объявленный 5 июня режим тишины. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что в результате удара пострадали три человека, двое из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие при атаке боевиков ВСУ по Запорожской АЭС являются специалистами Росатома, которые восстанавливали станцию, подчеркнул Лихачев.

По его словам, ситуация на Запорожской АЭС и в Энергодаре лучше не становится.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лихачев заявил, что украинские националисты переходят все границы здравого смысла, нанося удары по инфраструктуре Запорожской АЭС. Он выразил опасения, что от боевиков киевского режима можно ожидать ударов, которые будут нанесены непосредственно по атомному реактору и системам безопасности ЗАЭС. Это может привести к масштабным последствиям, предупредил глава Росатома.