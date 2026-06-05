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НовостиВ мире5 июня 2026 12:23

Иран прогнал американские эсминцы из Оманского пролива: в этом помогли дроны и ракеты

Войска Ирана выпустили ракеты и дроны по американским эсминцам
Арина СЕРОВА
Войска Ирана выпустили ракеты и дроны по американским эсминцам

Войска Ирана выпустили ракеты и дроны по американским эсминцам

Фото: REUTERS.

Иранские войска произвели предупредительные выстрелы по американским эсминцам, после чего те покинули Оманский залив. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление армии республики.

По данным военных, в ходе операции были задействованы крылатая ракета «Гадир» и новые ударные дроны военно-морских сил. Под удар попали два американских корабля - DDG-103 и DDG-87. Иранским военным удалось их прогнать из вод.

«После предупредительных залпов эсминцы покинули Оманский залив, направившись в сторону Индийского океана», - следует из публикации.

Как пояснили в войсках, все это сделано для предотвращения помех в судоходстве, которые пытались совершить силы США. По их данным, американские корабли планировали захватить торговые суда и нефтяные танкеры.

Ранее стало известно, что перемирие между Тегераном и Вашингтоном трещит по швам. Обе стороны вновь начали наносить удары друг по другу. Судя по последним столкновениям в Иране, государства все еще не готовы к компромиссам.