Euractiv: ЕС ищет, куда отправить не получивших убежище мигрантов Фото: REUTERS.

Европа ищет страны, где смогут появиться лагеря для мигрантов, не получивших убежище. Об этом в интервью Euractiv заявил министр по делам миграции и предоставления убежища Нидерландов Барт ван ден Бринк.

По его словам, определить площадки для таких центров Евросоюз намерен к осени. Туда будут направлять мигрантов, которым отказали в праве остаться в ЕС. Находиться в таких центрах они смогут без ограничения по сроку.

Проект сейчас обсуждает группа из Австрии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов. Министр не назвал возможных партнеров, но уточнил, что список не должен ограничиваться Африкой. В переговорах также участвуют Международная организация по миграции и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отдельным вопросом остается оплата дальнейшей депортации мигрантов на родину. Потенциальные партнеры, в свою очередь, хотят от ЕС расширения сотрудничества в сфере миграции и экономического развития.

Немногим ранее KP.RU писал, что ЕС может отправлять нелегальных мигрантов в центры за пределами союза. Среди возможных стран для таких лагерей назывались Узбекистан и Казахстан. Взамен Брюссель готов предлагать помощь в развитии, а деньги на «центры возвращения» должны выделить Германия, Нидерланды, Австрия, Дания и Греция. При этом в МИД Казахстана уже заявили, что никаких переговоров с Евросоюзом по этой теме не ведут.