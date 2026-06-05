Первая разработанная ИИ вакцина может предотвратить будущие пандемии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новая вакцина, созданная с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и способная защищать от целых семейств вирусов, может радикально изменить подготовку мира к будущим пандемиям. Об этом сообщило издание Euronews.

"Команда британских исследователей под руководством ученых Кембриджского и Саутгемптонского университетов в Великобритании разработала первую вакцину, полностью спроектированную искусственным интеллектом и допущенную до испытаний на людях", - говорится в публикации.

По словам главного исследователя Сола Фауста, такие вирусы, как грипп, коронавирусы и вирусы из группы Эбола, постоянно эволюционируют, и к моменту, когда вакцины начинают применять, они уже могут плохо соответствовать новым вариантам. Нынешняя “реактивная” система разработки вакцин с трудом успевает за этими изменениями, отметил ученый.

Научный руководитель исследования Джонатан Хини подчеркнул, что специалисты решили проблему традиционных вакцин, дающих лишь ограниченную защиту. Это означает, что ученые могут выйти из постоянного цикла, когда приходится гоняться за новыми вариантами вируса, циркулирующими среди людей, и постоянно обновлять вакцины, словно собака, которая гоняется за собственным хвостом.

Хини заметил, что этот новый класс универсальных вакцин потенциально может защищать и от вирусов, которые еще даже не появились.

Издание указало, что для создания этой вакцины исследователи применили полностью спроектированный ИИ активный компонент, так называемый «суперантиген».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом. Однако вероятность его широкого распространения в пределах континента сохраняется, уточнила она. По ее словам, штамм Бундибуджио еще требует изучения — его анализом и оценкой в Уганде сейчас заняты сотрудники ведомства.