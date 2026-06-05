Дмитриев: российский бизнес готов работать с Германией на выгодных РФ условиях. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский бизнес готов работать с Германией, но только на тех условиях, которые будут выгодны для РФ. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Да, но мы к этому вернемся. Я думаю, что-то селективное и на выгодных России условиях и так далее», - подчеркнул он.

Дмитриев отметил, что Россия открыта к взаимодействию и всегда обозначала свою позицию по работе с иностранными представителями в сфере торгового сотрудничества.

Ранее KP.RU сообщал, что в ФРГ раскрыли, почему желающие вернуться в РФ компании не могут этого сделать. Как заявил депутат бундестага от партии АдГ Штеффен Котре, причиной является давление на Германию со стороны США, из-за чего немецкие компании ориентируются на американский рынок.