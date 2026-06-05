В США призывают игнорировать Трампа: все из-за выходки по Гренландии Фото: REUTERS.

Посол США при ЕС Эндрю Паздер призвал европейские страны не придавать большого значения заявлениям президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии. Такое мнение он высказал на конференции по вопросам экономики и безопасности в Брюсселе.

Паздер, ранее возглавлявший крупные ресторанные сети, сравнил резкие слова американского лидера с «пеной на капучино». Поэтому, мол, ЕС должен сосредоточиться на напитке, а не на пузырьках.

«Эти заявления были восприняты, как будто США неким образом угрожают территориальной целостности Гренландии, но мы никогда не заявляли, что собирались туда вторгнуться», — утверждал посол.

Дипломат призвал европейцев смотреть на суть позиции Вашингтона, а не на громкие формулировки. По его словам, в этой истории важнее «кофе», а не «пузырьки» на поверхности.

Напомним, в январе глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что Трамп перешел границы допустимого, угрожая Дании аннексией Гренландии. Он призвал европейцев показать, что у таких заявлений есть предел. Тогда же в Европе обсуждали возможный ответ на давление США вокруг острова.