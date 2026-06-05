Трамп вновь уснул во время публичного мероприятия в Овальном кабинете Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп уснул во время мероприятия в Овальном кабинете. Об этом пишет издание Express.

Отмечается, что американскому политику 79 лет и он не первый раз попадает в подобные неловкие ситуации. В Овальном кабинете Трамп объявил о выделении миллиарда долларов на угольную промышленность, а затем камеры запечатлели его с закрытыми глазами.

Видео распространилось в соцсетях, где пользователи обсуждали состояние здоровья Трампа. Один из них предположил, что его психическое состояние ухудшилось настолько, что он не может выполнять обязанности президента, и предложил применить 25-ю поправку. Другой заметил, что Трамп, похоже, говорит во сне, и попросил расшифровку его слов.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп в последний раз попал в подобную неловкую ситуацию в феврале этого 2026 года. Тогда он задремал на саммите Совета мира, который сам же и организовал.