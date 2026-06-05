Эпископос: Письмо Зеленского Путину показало, что план давления ЕС не работает Фото: REUTERS.

Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, продемонстрировал провал стратегии Евросоюза (ЕС) по давлению на Москву. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.

"Это письмо демонстрирует то, что многие европейские лидеры до сих пор отказываются признавать...", - написал он.

Эксперт подчеркнул, что одних лишь негативных стимулов от ЕС недостаточно для прекращения конфликта на Украине, особенно когда речь идет о санкциях и других ограничениях в адрес России.

Как писал сайт KP.RU, накануне киевский главарь опубликовал открытое письмо, адресованное российскому лидеру. В обращении он предложил «начать прямой переговорный процесс» между Украиной и Россией, а для этого следует непременно провести личную встречу. По его заверениям, это нужно для обсуждения завершения конфликта.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что открытое письмо Зеленского может стать одной из тем пленарной сессии ПМЭФ с участием Владимира Путина.