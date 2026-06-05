Вкус детства или тихий убийца: диетолог рассказала, чем опасен любимый всеми кетчуп

Диетолог Редина объяснила вред кетчупа наличием скрытого сахара в составе Фото: Shutterstock.

Ежегодно 5 июня отмечается день кетчупа — одного из самых популярных соусов в мире. Однако за ярким вкусом может скрываться серьезная угроза для организма, предупредила в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» диетолог Ольга Редина.

Специалист объяснила, что многие люди ошибочно воспринимают кетчуп как обычный томатный соус. На самом деле в большинстве промышленных продуктов содержится огромное количество сахара, соли, загустителей, ароматизаторов и консервантов.

«Люди часто думают, что кетчуп состоит только из помидоров. При регулярном употреблении пользы здоровью он точно не принесет», — заявила Редина.

Диетолог назвала высокое содержание соли одной из главных проблем. Избыток соли задерживает жидкость в организме и повышает артериальное давление, что особенно опасно для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ольга Редина также обратила внимание, что в некоторых видах кетчупа содержится много сахара.

«Сладкий вкус в соусах маскируется специями и кислотой. Регулярное поступление скрытого сахара увеличивает калорийность рациона и приводит к развитию ожирения», — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, людям с болезнями желудка стоит употреблять кетчуп с осторожностью. Томатная основа, уксус и острые специи раздражают слизистую, что может спровоцировать изжогу, обострение гастрита или рефлюкса.

Диетолог отметила, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием соли и сахара негативно сказывается на метаболизме.

«Употребление большого количества соусов ежедневно повышает риск развития инсулинорезистентности, метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа», — предупредила она.

Из-за высокой концентрации соли кетчуп может вызывать отечность лица, рук и ног. Полностью отказываться от соуса здоровому человеку не обязательно, но нужно соблюдать меру, внимательно читать состав и по возможности готовить томатный соус самостоятельно, резюмировала Ольга Редина.