Михаил Полусмак стал президентом медиахолдинга "Красная звезда"

Михаила Полусмака назначили президентом медиахолдинга "Красная звезда" Фото: Медиахолдинг "Красная звезда"

Михаил Полусмак назначен руководителем медиахолдинга "Красная звезда". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"АО "Творческое объединение "Красная звезда" сообщает о назначении Михаила Полусмака на должность Президента акционерного общества", - говорится в публикации.

В пресс-службе отметили, что Полусмак обладает многолетним опытом управления средствами массовой информации. Так, в качестве журналиста он работал в газете, на радио, телевидении, в информационном агентстве, а также руководил пресс-службой администрации и губернатора Приморского края.

Кроме того, в послужном списке Михаила Полусмака реформирование и успешное руководство телекомпанией "Общественное телевидение Приморья", развитие цифровых проектов и рекламного бизнеса.

Михаил Полусмак родился 9 мая 1979 года в городе Дальнегорск Приморского края. Окончил филологический факультет Дальневосточного государственного университета. Новый глава медиахолдинга женат, у него четверо детей.

Напомним, медиахолдинг "Красная звезда" объединяет федеральный телеканал "ЗВЕЗДА", тематический телеканал "Звезда Плюс", радио "ЗВЕЗДА", издательский дом "ЗВЕЗДА" и киностудию "Главкино".