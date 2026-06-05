Прибалтика опасается иска от России: за что переживают сразу три страны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страны Прибалтики испытывают серьезные опасения из-за возможного иска России в Международный суд ООН. Поводом для разбирательства может стать ущемление прав русскоязычных граждан, которые постоянно проживают на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Как отмечает газета, местные власти отвергают все обвинения в свой адрес. Тем не менее, ссылаясь на данные латвийской разведки, издание пишет, что Москва якобы намерена использовать этот инструмент для дестабилизации своих оппонентов.

В настоящее время в ООН подходит к концу обязательный досудебный этап урегулирования этого спора. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что речь идет о грубых нарушениях странами Балтии Международной конвенции о борьбе с расовой дискриминацией, принятой еще в 1965 году.