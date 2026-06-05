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НовостиПолитика5 июня 2026 13:35

Путин: элиты ЕС провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые странывидео

Президент России прокомментировал действия европейских элит
Людмила МИТРОХИНА
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия европейских элит, он заявил, что они провоцируют хаос. Об этом глава государства рассказал в своем выступлении на пленарном заседании ПМЭФ. Также он подчеркнул, что мир сейчас переживает крупнейшую трансформацию.

«Фактически, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые и новые страны. Такая трансформация происходит, именно изменение самой парадигмы глобального развития», — резюмировал глава государства в выступлении.

Путин: Европейские элиты провоцируют хаос

Ранее KP.RU передал слова президента России о том, что это не Москва закрылась от Европы, а Брюссель отказывается вести диалог. ЕС слепо поддерживает политику русофобии даже себе во вред.

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