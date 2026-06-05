Путин: Давление на Россию сохраняется, мы оцениваем перемены не как угрозу Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что западные страны продолжают сохранять санкционное давление в отношении Москвы.

"Сохраняется давление на нашу страну, но есть пространство для маневра", - сказал глава государства.

По его словам, Россия оценивает глобальные перемены не как угрозу. Москва стремится действовать прагматично, подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпоха «игры в одни ворота» с Западом завершилась, а Россия больше не намерена мириться с односторонним подходом в международных отношениях. Западные страны ведут себя лицемерно, обвиняя Москву в агрессии, при этом активно наращивая собственные военные бюджеты и размещая инфраструктуру у границ России, отметил президент РФ.

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