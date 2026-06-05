Путин оценил вклад БРИКС в мировую экономику Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

За последние пять лет именно государства БРИКС обеспечили почти половину мирового роста ВВП — 49%, тогда как на долю «Большой семерки» пришлось сильно меньше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то 49% обеспечили государства БРИКС. Тогда вклад "Большой семерки" — в 18%», — уточнил Путин.

Российский лидер уточнил, что такая динамика связана с сохранением высоких темпов экономического роста в странах объединения. По данным Международного валютного фонда и других международных институтов, у БРИКС этот показатель составляет 4%, в то время как у стран «Большой семерки» — только 1,5%. Глава государства подчеркнул, что даже западные структуры вынуждены признавать эту статистику.

Накануне Путин иронично прокомментировал ситуацию в российской экономике. Он напомнил слова американского писателя Марка Твена о том, что слухи о его смерти сильно преувеличены.

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