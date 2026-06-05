Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах создания тоннеля между Россией и США. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер знают о планах по строительству тоннеля между Россией и США через Берингов пролив. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Они в курсе», - подтвердил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, знают ли о проекте представители администрации Трампа.

По словам Дмитриева, РФПИ подпишет с компанией соглашение в рамках проектирования российско-американского тоннеля через Берингов пролив, между Чукоткой и Аляской. Он также заявил, что это будет самый большой инфраструктурный объект между странами.

Такая магистраль станет революционным маршрутом, который свяжет не просто Россию и США, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной и Северо-Восточной Азии.