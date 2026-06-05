Путин: Запад сам запустил эрозию ВТО

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Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что страны Запада инициировали развал Всемирной торговой организации (ВТО).
"Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства", - сказал глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что когда Западу было выгодно, он продвигал ВТО и идеи ВТО, приглашал к участию другие страны. Однако, когда Запад начал проигрывать в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительны. И тогда в ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции, констатировал президент РФ.
Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что санкции Запада, нужны для того, чтобы надавить на Россию.