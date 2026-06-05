Путин: Запад сам запустил эрозию ВТО Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что страны Запада инициировали развал Всемирной торговой организации (ВТО).

"Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства", - сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что когда Западу было выгодно, он продвигал ВТО и идеи ВТО, приглашал к участию другие страны. Однако, когда Запад начал проигрывать в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительны. И тогда в ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции, констатировал президент РФ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Путин заявил, что санкции Запада, нужны для того, чтобы надавить на Россию.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026