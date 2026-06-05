Путин: все страны могут лишиться доступа к активам в долларах и евро Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин предупредил, что любая страна мира теперь может столкнуться с ситуацией, когда ей заблокируют валютные активы. Поводом для таких санкций может стать что угодно, уточнил глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Теперь все страны, они как и Россия, могут в любой момент могут лишиться к активам, которые размещены в долларах или евро. Мы понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные. Как в нашем случае — конфликт на Украине», — указал Путин.

Ранее российский лидер отметил, что использование американского доллара в качестве политического инструмента для наказания других стран было колоссальной ошибкой США. По его мнению, подобные действия Вашингтона серьезно подрывают доверие к собственной национальной валюте.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026