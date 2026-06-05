Путин сравнил госдолг России и других стран Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Там он коснулся темы госдолга России и других стран. Он указал, что у РФ самые низкие показатели в этом вопросе.

«У США госдолг 5,9%, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет всё равно меньше, чем у других промышленно-развитых стран. Подрывает доверие к Западу и состояние финансов — госдолг и бюджетные дефициты. У Греции — 146%, Бельгии — 108% долг. У России — 16,4%. Но это плавающая такая цифра. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции», — резюмировал глава государства, выступая на форуме.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия уже не первый год держит лидирующие позиции по критерию самого низкого госдолга в мире. При этом есть некоторые вопросы, например, дефицит бюджета. Но этот показатель находится на приемлемом уровне.

Инфляция в России, рост зарплат и ключевая ставка: прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026