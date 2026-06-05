Путин перечислил три ключевые технологии будущего

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Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Там он коснулся темы технологий будущего. Он назвал три ключевых момента.

«Многие вещи сегодняшнего и завтрашнего дня способны менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства», — рассказал Путин во время выступления на пленарном заседании.

Искусственный интеллект обрабатывает большие данные и принимает оптимальные решения. Автономные системы повышают производительность труда. Платформенные решения обеспечивают прямой обмен информацией и автоматизацию сделок, подчеркнул глава государства.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия имеет преимущества в конкуренции за технологии ИИ между странами и транснациональными корпорациями. Путин отметил, что сейчас важно занять лидирующие позиции в этой борьбе.

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