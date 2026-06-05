Дибров резко скинул цену на свой особняк: риелтор объяснила, почему дом не продается

Покупатели элитной недвижимости сегодня стали гораздо практичнее. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стоимость дома Дмитрия Диброва недавно снизилась примерно до 495 миллионов рублей, что почти на 75 миллионов меньше первоначальной цены. Дом назван в честь бывшей жены. Риелтор Юлия Юсова рассказала, что даже известные владельцы и дорогие дома не гарантируют быструю продажу, если цена и формат не совпадают с реальностью рынка. Об этом пишет mk.ru.

«Чем выше бюджет объекта, тем меньше потенциальных клиентов. Кроме того, покупатели элитной недвижимости сегодня стали гораздо практичнее, они оценивают не только стоимость покупки, но и будущие расходы на содержание дома», – пояснила эксперт.

В премиальном сегменте важны не только метраж и расположение, но и «универсальность» интерьера. Слишком индивидуальный дизайн, сделанный под вкусы прежнего владельца, часто мешает покупателю представить себя в этом доме. Дополнительно влияет и стоимость обслуживания, персонал и коммунальные расходы.

«Имя Дмитрия Диброва в данном случае скорее помогает привлечь внимание к объявлению, но не влияет напрямую на стоимость недвижимости, - покупатели в таком бюджете приобретают прежде всего сам объект, а не историю его владельца», – заключила риелтор.

Напомним, в прошлом году развод Дмитрия и Полины Дибровых вызвал огромный резонанс. Она ушла к миллиардеру Роману Товстику.