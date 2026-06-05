Появилось видео возвращения российских военных с Украины Фото: стоп-кадр из видео

Министерство обороны России опубликовало видеоролик с военнослужащими, которые вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. На кадрах показано, как бойцы выходят из здания и садятся в автобус.

В транспортном средстве военные кричат: «Ура! Мы дома!».

185 российских военных вернулись из плена Россия и Украина обменялись пленными по формуле 185 на 185

Ранее в ведомстве сообщили, что в пятницу были возвращены 185 российских военнослужащих, взамен переданы 185 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Бойцов доставили в Белоруссию, где с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Военнослужащие также получают необходимую психологическую и медицинскую помощь. В Минобороны добавили, что далее бойцов доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.

Гуманитарное посредничество при возвращении оказали Объединенные Арабские Эмираты.