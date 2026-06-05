Путин: иностранные сервисы бывают удобными, но у зависимости от них есть цена Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что различные иностранные сервисы бывают удобными, но за зависимость от них придется расплачиваться.

"Иностранные сервисы могут показаться удобными, но впоследствии проявится цена зависимости", - отметил глава государства.

Российский лидер подчеркнул. что те, у кого нет суверенных технологий, рискуют стать жертвами контроля извне.

Как писал сайт KP.RU, также президент РФ дал уточненное определение государственного суверенитета. По его словам, в современных реалиях суверенитет - это быть умнее и сильнее других, а также грамотно и правильно распоряжаться своими ресурсами.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не намерена "замыкаться в себе", укрепляя технологический суверенитет, но должна сама производить критически важную продукцию.

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