Владимир Путин ответил критикам российской экономики Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин ответил на критику российской экономики на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Как заявил глава государства, РФ по прежнему ощущает подъем в этой сфере.

«(Слышим - прим.ред.) критику со всех сторон в наш адрес: что у нас там все припало, да. Но мы опустились только до того уровня, на котором страны еврозоны живут уже все последние годы, а мы при этом ощущаем подъём», - подчеркнул Путин.

Президент заявил, что Россия, в первую очередь, сохранила основы макроэкономической политики. Он также выразил уверенность, что движение экономики РФ вперед и вверх будет обеспечено в дальнейшем.

Ранее Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам президента, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026