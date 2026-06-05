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НовостиПолитика5 июня 2026 14:03

Владимир Путин ответил критикам российской экономики

Путин заявил, что Россия смогла сохранить основы макроэкономической политики, несмотря на спад
Мария МАМАЕВА
Владимир Путин ответил критикам российской экономики

Владимир Путин ответил критикам российской экономики

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин ответил на критику российской экономики на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Как заявил глава государства, РФ по прежнему ощущает подъем в этой сфере.

«(Слышим - прим.ред.) критику со всех сторон в наш адрес: что у нас там все припало, да. Но мы опустились только до того уровня, на котором страны еврозоны живут уже все последние годы, а мы при этом ощущаем подъём», - подчеркнул Путин.

Президент заявил, что Россия, в первую очередь, сохранила основы макроэкономической политики. Он также выразил уверенность, что движение экономики РФ вперед и вверх будет обеспечено в дальнейшем.

Ранее Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в России за последние пять лет выросли более чем на 30%. По словам президента, дальнейший их рост должен быть связан с увеличением производительности труда.

Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026