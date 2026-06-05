Путин заявил, что безработица в РФ остается на низком уровне Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ-2026. Там он коснулся темы безработицы. Президент заявил, что этот показатель остается на самом низком уровне.

«Россия — один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Для сравнения, к нам приближается Япония — 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в Евразии 5,9%. За пять лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%», — резюмировал глава государства.

Ранее KP.RU сообщил, что в апреле 2026 года глава государства заметил — уровень безработицы обновил рекорд. На таком низком уровне она еще не была в России. Но также он подчеркнул, что рынок труда сейчас меняется и нужно быть готовым к трансформации.

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