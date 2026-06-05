Минюст признал двух журналистов Маглова* и Солдатского* иностранными агентами

Фигуранты списка иностранных агентов Минюста РФ Михаил Маглов и Виталий Солдатский. Фото: Личная страница в соцсети, Wikipedia

Министерство юстиции России внесло в свой реестр иностранных агентов журналистов Михаила Маглова* и Виталия Солдатских*.

Известно, что оба журналиста занимались расследовательской деятельностью. Присвоение статуса иноагента означает, что Маглов* и Солдатских* теперь обязаны сопровождать все свои публикации и материалы соответствующей маркировкой. Также они регулярно должны отчитываться перед министерством о своей деятельности и источниках финансирования.

По данным ведомства, Маглова* включили в список из-за того, что он распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций. Солдатский* же попал в реестр по причине распространения лживой информации о принимаемых органами власти решениях.

Ранее Минюст добавил в перечень иноагентов активистку Вилюю Чуйнову*, филолога Ольгу Орлову* и активиста Станислава Дмитриевского*.

*- Признаны Минюстом РФ иноагентами.