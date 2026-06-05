Не жир виноват: раскрыты неочевидные причины целлюлита

Борьба с целлюлитом требует не только диет и тренировок, но и внимания к образу жизни. Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Целлюлит часто считают исключительно проблемой лишнего веса, но на самом деле его появление связано не только с жиром. Гораздо большую роль играют гормональные изменения и то, как в организме работают обмен веществ, кожа и соединительная ткань. Об этом пишет mk.ru.

Эстроген влияет на структуру соединительной ткани, делая коллагеновые перегородки менее эластичными, из-за чего жировые клетки начинают «просвечивать» через кожу и формируют неровности.

Также на появление целлюлита влияют стресс и высокий уровень кортизола, который разрушает коллаген и усиливает отечность, а скачки инсулина способствуют «склеиванию» волокон коллагена и развитию воспалительных процессов в тканях. Дополнительно ухудшить ситуацию может снижение функции щитовидной железы, при котором замедляется обмен веществ и нарушается отток жидкости.

По мнению специалистов, борьба с целлюлитом требует не только диет и тренировок, но и внимания к образу жизни. Важно снижать уровень стресса, нормализовать сон, следить за питанием и при необходимости проверять гормональный фон. Такой подход помогает улучшить состояние кожи и уменьшить выраженность неровностей.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что на появление «апельсиновой корки» могут влиять прежде всего продукты с высоким содержанием сахара и алкоголь.