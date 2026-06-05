Путин: Сильная суверенная страна не может быть закрытой Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что сильная суверенная страна не может оставаться закрытой.

"Сильная суверенная страна не может быть закрытой. Жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию и укреплять инфраструктуру", - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что при этом РФ должна обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты.

По его словам, собственная логистическая, производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развитие кадрового потенциала — это мощное конкурентное преимущество на глобальном рынке, залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, в создании взаимовыгодных альянсов, в инвестициях в Россию и в совместный бизнес, а также в приглашении наших компаний к сотрудничеству.

Как писал сайт KP.RU, Путин также заявил, что суверенитет означает быть сильнее и умнее, а значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие.