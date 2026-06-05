Путин: Россия должна войти в десятку ведущих стран по тоннажу торгового флота Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин задал конкретные цели для развития отечественной морской торговли. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, глава государства отметил, что Россия должна войти в десятку ведущих мировых держав по тоннажу торгового флота.

«Мы будем развивать отечественный торговый флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы с вами ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному тоннажу нашего торгового флота», - заявил президент.

Путин также поставил задачи по развитию Арктического транспортного коридора, морских портов России и повышению привлекательности торгового флага РФ.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году, комментируя атаки на суда в Черном море, Путин называл это пиратством.

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